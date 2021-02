Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : demande l'approbation de la FDA pour un nouveau test Cercle Finance • 09/02/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Roche a demandé aux autorités sanitaires américaines d'approuver l'utilisation d'un test antigène rapide conçu pour aider les professionnels de la santé à identifier rapidement les infections Covid, généralement en 15 minutes. Le nouveau test utilise un échantillon de prélèvement nasal et se présente sous la forme d'un petit kit qui ne nécessite pas d'instruments de laboratoire. Il peut donc être utilisé dans différents points de soins lorsque les ressources de santé sont limitées, a déclaré le fabricant suisse de médicaments. 'Le test est très utile lorsque des décisions doivent être prises en temps utile et que les tests PCR ne sont pas facilement disponibles', a noté Roche. Compte tenu de l'urgence, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que des dizaines de millions de ces tests antigènes rapides soient disponibles chaque mois aux États-Unis au moment de leur lancement.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.24%