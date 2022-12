Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: de nouvelles données positives pour Polivy information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Roche annonce de données nouvelles mises à jour pour son Polivy dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B non traité auparavant, à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Society of Hematology qui se tient du 10 au 13 décembre.



Les données de l'étude de phase III POLARIX confirment en effet le bénéfice potentiel de Polivy en association avec MabThera/Rituxan, cyclophosphamide, doxorubicine et prednisone afin d'améliorer les résultats pour les patients.



Les patients recevant cette combinaison ont rapporté des résultats similaires en matière de qualité de vie liée à la santé, pendant et après un traitement de durée fixe, à ceux recevant le traitement standard actuel, avec une survie sans progression supérieure.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.71%