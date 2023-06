Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: de nouvelles données positives pour crovalimab information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Roche a fait état vendredi de nouvelles données de phase III favorables concernant crovalimab, son traitement expérimental de l'hémoglobinurie nocturne paroxystique, une maladie sanguine rare.



D'après le laboratoire, les résultats de l'étude 'Commodore 2' ont montré que le crovalimab avait réussi à contrôler la maladie chez des patients n'ayant pas été précédemment traités par des inhibiteurs du complément.



Les résultats de l'essai 'Commodore 1' - menée chez des patients passant des inhibiteurs de la protéine C5 actuellement homologués au crovalimab - ont quant à eux établi que 79,3% d'entre eux avaient réussi à contrôler leur hémolyse, contre 79% dans le groupe eculizumab, un médicament d'Alexion.



L'hémoglobinurie nocturne paroxystique - une maladie dans laquelle les globules rouges sont détruits par le système immunitaire provoquant de l'anémie, la fatigue, les caillots sanguins et les maladies rénales - peut engager le pronostic vital.



Ces données ont été présentées à l'occasion du congrès de l'Association européenne d'hématologie, qui s'est ouvert aujourd'hui à Francfort.





