Roche: de nouvelles données positives au congrès ASH information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Roche a publié lundi de nouvelles données confirmant les bénéfices d'un traitement prophylaxtique précoce à base d'Hemlibra chez les bébés atteints d'hémophilie A sévère.



Après un suivi de près de deux ans d'une étude de phase III, aucun bébé n'a présenté de saignements spontanés nécessitant un traitement, et tous les saignements traités résultaient d'un traumatisme, explique le laboratoire.



La sécurité d'utilisation d'Hemlibra a également pu être confirmée dans le cadre du suivi de l'essai, ajoute le groupe suisse dans un communiqué.



Ces données ont été présentées à l'occasion du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tient actuellement à San Diego (Californie).



Lors de l'événement, Roche a également dévoilé de nouveaux résultats positifs concernant ses anticancéreux Columvi et Lunsumio dans le traitement du lymphome.



Des données à terme issues d'études pivot ont en effet démontré l'existence de taux de réponse durables chez les patients atteints de lymphomes déjà lourdement traités précédemment.



Du point de vue de Roche, ces résultats renforcent le potentiel des schémas thérapeutiques combinés dans le cadre de traitements précoces et s'ajoutent à l'ensemble des conclusions ayant étayé les études de phase III aujourd'hui en cours.





