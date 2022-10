Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: de nouvelles données à venir sur Ocrevus information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi son intention de présenter de nouvelles données concernant Ocrevus, l'un de ses médicaments-phare, à l'occasion du prochain Congrès européen sur la recherche et le traitement de la sclérose en plaques (ECTRIMS).



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique suisse explique avoir prévu la présentation de 35 abstracts à l'occasion de cette conférence scientifique qui se tiendra du 26 au 28 octobre à Amsterdam.



Ces résultats devraient montrer, à en croire Roche, des effets 'significatifs' au niveau du ralentissement de la progression de la maladie chez les patients atteints d'une forme précoce de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) qui étaient jusqu'ici non-traités.



Le laboratoire compte également dévoiler les conclusions d'une vaste étude menée sur plus de 2000 femmes enceintes traitées avec Ocrevus, ainsi que des données à neuf ans renforçant selon lui le profil risque-bénéfice du médicament.





