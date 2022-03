Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Roche: de nouvelles données à venir sur Evrysdi information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 11:14

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi qu'il présenterait de nouvelles données sur Evrysdi, son traitement de l'amyotrophie spinale, à l'occasion de la conférence médicale et scientifique de la Muscular Dystrophy Association (MDA), qui se tiendra la semaine prochaine.



Le groupe biopharmaceutique suisse compte notamment dévoiler les conclusions d'une étude de long terme confirmant l'efficacité et l'innocuité du traitement chez les patients atteints de l'amyotrophie spinale (SMA).



Roche prévoit également de présenter les premiers résultats d'une étude montrant que la majorité des bébés atteints d'amyotrophie spinale et traités avec Evrysdi pendant au mois un an étaient capables de s'assoir, de se lever et de marcher comme des bébés non touchés par la maladie.



Dans la myopathie de Duchenne, Roche fait également état de premiers résultats 'encourageants' chez les garçons à partir de sa nouvelle thérapie génique, des progrès qui justifient selon lui le bien-fondé d'une étude de phase III.