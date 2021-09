Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : de nouveaux tests pour les pathogènes respiratoires information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle gamme de tests respiratoire par PCR visant à détecter les agents pathogènes les plus courants. Ces trois tests marqués CE, disponibles sur ses plateformes cobas 6800/8800, arrivent notamment à différencier les différentes souches de la grippe ou des infections par les virus para-influenza. Effectués à partir d'un seul échantillon d'écouvillonnage nasopharyngé, ces tests doivent permettre de conduire des thérapies ciblées, en évitant par exemple le mauvais usage des antibiotiques. Dans son communiqué, Roche évoque une demande 'urgente' de tests due à la pandémie de Covid-19.

