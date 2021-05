Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : de nombreuses présentations prévues à l'ASCO Cercle Finance • 11/05/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a fait le point mardi sur son portefeuille de médicaments anti-cancéreux en vue de la tenue le mois prochain du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Le laboratoire indique qu'il compte présenter de nouvelles données sur un total de 19 médicaments dans le traitement de 20 cancers à l'occasion de l'événement, qui se tiendra entre les 4 et 8 juin. Roche a notamment prévu de dévoiler les premiers résultats d'une étude clinique de phase III sur son immunothérapie Tecentriq dans les patients atteints d'un cancer résécable du poumon non à petites cellules au stade précoce. Au total, le groupe biopharmaceutique a l'intention d'effectuer 132 présentations lors du congrès. Ces exposés feront la part belle au traitement personnalisé des tumeurs, une approche qui passe par l'association de l'identification de biomarqueurs à des thérapies ciblées permettant une médecine 'individualisée', d'après Roche.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.26%