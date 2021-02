Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : dans le rouge avec une dégradation de broker Cercle Finance • 17/02/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Roche recule de plus de 1% à Zurich, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 355 à 330 francs suisses sur le titre du laboratoire pharmaceutique helvétique. 'Le handicap commercial pour les activités de base lié aux biosimilaires se montre difficile à surmonter', souligne dans le résumé de sa note le broker, pour qui ceci 'laisse le consensus pour 2022 à la mauvaise place'.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.93%