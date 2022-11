Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: critère d'évaluation atteint chez Ionis information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Ionis Pharmaceuticals a annoncé lundi que son médicament expérimental Ionis-FB-LRx avait atteint son critère d'évaluation principal lors d'une étude de phase 2 consacrée au traitement de la néphropathie à immunoglobulines A.



Selon la 'biotech' californienne, la molécule a permis de réduire de 44% la protéinurie, c'est-à-dire la présence de protéines dans l'urine, chez les participants à l'essai à l'issue d'une période d'administration de 29 semaines.



Au vu de ces résultats et de l'absence de traitement dans ce domaine, Roche - le partenaire d'Ionis dans le développement du médicament - a décidé de faire avancer la molécule en essais de phase 3, des tests qui devraient débuter en début d'année prochaine.



Ces résultats ont été présentés à l'occasion de la tenue du congrès de la Société américaine de néphrologie (ASN), qui s'est achevé hier à Orlando (Floride).





