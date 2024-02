Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: collaboration étendue avec le danois BioPorto information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - La société danoise BioPorto a annoncé mardi étendre sa collaboration stratégique avec Roche Diagnostics, la filiale dédiée aux activités de diagnostic in vitro de Roche.



BioPorto, dont le test sur le biomarqueur de l'insuffisance rénale aiguë pédiatrique a récemment été approuvé aux Etats-Unis, précise que l'accord de distribution conclu avec Roche inclura désormais l'unité analytique cobas c 503.



Leur partenariat portait jusqu'ici sur les modules cobas c 501 and c 502.



BioPorto, qui développe des tests visant à diagnostiquer les maladies humaines, s'est notamment spécialisé dans les technologies destinées à identifier et surveiller les lésions rénales aiguës.





