Roche : collaboration en recherche avec Affimed en Allemagne

(CercleFinance.com) - Roche et la société allemande de biotechnologie Affimed ont annoncé une collaboration en matière de recherche clinique qui vise à apporter de nouvelles options de traitement aux patients atteints de tumeurs solides. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés prévoient d'explorer la combinaison de l'activateur de cellules innées (ICE) d'Affimed, appelé 'AFM24', avec le médicament d'immunothérapie Tecentriq de Roche. Affimed a déclaré qu'elle financera et mènera l'essai clinique de phase 1/2a pour étudier la combinaison pour le traitement des tumeurs exprimant l'EGFR chez les patients dont la maladie a progressé après un traitement avec des médicaments anticancéreux antérieurs. L'étude établira un schéma posologique pour la thérapie combinée, évaluant également la sécurité et l'activité potentielle, ont déclaré les entreprises. Les autres termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

