Roche : collaboration dans la maladie de Huntington

(CercleFinance.com) - La société américaine NeuExcell Therapeutics a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration avec Spark Therapeutics, la filiale de thérapie génique du laboratoire suisse Roche, en vue du développement d'un traitement de la maladie de Huntington. Dans le cadre de cette coopération, NeuExcell mettra à disposition de Spark sa plateforme exclusive de régénération neuronale, ainsi que le savoir-faire de ses équipes de recherche. Plus important, Spark Therapeutics disposera d'une option lui permettant de développer un traitement de la maladie de Huntington, une affection neurodégénérative héréditaire du système nerveux central. En contrepartie, NeuExcell pourra recevoir jusqu'à 190 millions de dollars de paiements d'étape en fonction de l'avancée du produit, ainsi que d'éventuelles royalties à percevoir sur les ventes du traitement.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.75%