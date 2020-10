Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : collaboration avec Oncolytics dans l'immuno-oncologie Cercle Finance • 27/10/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies canadienne Oncolytics Biotech a annoncé mardi le lancement avec Roche d'une étude de phase 1/2 visant à évaluer l'efficacité de la combinaison de pelareorep, son 'tueur' de cellules cancéreuses, avec Tecentriq, l'immunothérapie développée par le groupe pharmaceutique suisse. L'essai clinique - qui sera conduit par le groupe de recherche oncologique allemand - doit porter sur l'évaluation du traitement dans le cancer du pancréas métastatique, du cancer colorectal métastatique et du cancer de l'anus à un stade avancé. Le pelareorep d'Oncolytics est un virus d'immuno-oncologie qui fait l'objet d'études en vue d'éventuelles combinaisons avec les principaux anticancéreux, comme Opdivo de Bristol-Myers Squibb ou Keytruda de Merck.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.57%