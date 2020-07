Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : collaboration avec le Summit Cancer Centers Cercle Finance • 13/07/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration avec le Summit Cancer Centers, un réseau américain de centres de cancérologie, visant à utiliser des outils d'intelligence artificielle afin de favoriser une approche 'personnalisée' de la prise en charge des patients. La première étape du projet consistera en l'implantation de Navify, l'outil logiciel d'aide à la décision en oncologie de Roche, en vue de mettre en place un tableau de bord unique compilant les dossiers médicaux des patients. Basé à Spokane (Washington), Summit est un réseau indépendant de centres de traitement du cancer situés dans les Etats du Washington et de l'Idaho.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.77%