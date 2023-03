Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: collaboration avec Eli Lilly dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir conclu une collaboration avec Eli Lilly pour soutenir le développement du panel Elecsys Amyloid Plasma Panel (EAPP) du groupe suisse, un test sanguin innovant pour faciliter le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer.



Cette collaboration vise à améliorer le parcours des patients vers un diagnostic et un traitement rapides et précis, alors que jusqu'à 75% des personnes vivant avec les symptômes de la maladie d'Alzheimer ne seraient pas diagnostiquées.



S'il est approuvé, EAPP serait un outil supplémentaire pour identifier la faible probabilité de pathologie amyloïde chez les patients symptomatiques et déterminer s'ils doivent procéder à une évaluation et à des tests supplémentaires pouvant confirmer un diagnostic.



Roche rappelle que la FDA des États-Unis avait accordé une breakthrough device designation à son EAPP en juillet, puis une autorisation 510(k) à d'autres tests du groupe qui identifient la maladie d'Alzheimer à son stade symptomatique précoce.





