Roche : Chugai va démarrer un essai clinique sur le Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce mercredi soir que sa filiale japonaise Chugai travaille actuellement pour être en mesure de démarrer un essai de phase III portant sur un traitement du Covid-19. Cet essai fait intervenir l'anticorps Actemra. Il doit commencer 'dès que possible' au Japon.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -1.46%