Roche : Chugai obtient une nouvelle indication au Japon

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce jour que Chugai, sa filiale au Japon, a obtenu l'approbation des autorités de réglementation japonaises pour une indication supplémentaire de son médicament anticancéreux Rozlytrek pour le traitement d'une forme avancée de cancer du poumon. Rozlytrek a été lancé en juin dernier en tant que premier produit de Chugai dans les soins de santé personnalisés avancés pour le traitement des patients atteints de tumeurs solides.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks -0.23%