Roche: cession de l'usine de Genentech pour 1,2 Md$

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé avoir conclu un accord définitif avec Lonza, qui va acquérir l'usine de fabrication Genentech à Vacaville, en Californie (États-Unis) pour 1,2 milliards de dollars.



Selon les termes de l'accord, les quelque 750 employés de Genentech sur le site de Vacaville se verront proposer un emploi par Lonza et les produits actuellement fabriqués sur le site par Roche continueront d'être fournis par Lonza pendant une période de transition.



' Nous avons décidé de céder notre site de Vacaville dans le cadre de notre stratégie de réseau et de notre plan d'optimisation à long terme, afin de proposer un portefeuille plus diversifié comprenant de nouvelles modalités de médicaments ', a déclaré Susanne Hundsbaek-Pedersen, responsable mondiale des opérations techniques pharmaceutiques.



La transaction devrait être finalisée d'ici le deuxième semestre 2024.





