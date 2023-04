Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: C.A. trimestriel en baisse, prévisions confirmées information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 09:26









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a maintenu mercredi ses prévisions pour 2023 suite à un premier trimestre marqué par un recul de ses ventes lié à la baisse de la demande pour les tests de dépistage du Covid.



Comme prévu, la baisse significative de la demande pour les tests du Covid a entraîné une diminution de son chiffre d'affaires, passé à 15,3 milliards de francs suisses sur le trimestre contre 16,4 milliards un an plus tôt, soit un repli de 7%.



Exprimé à taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel ressort en baisse de 3%.



Hormis l'effet lié aux ventes de tests, les ventes auraient augmenté de 8%, précise le groupe dans un communiqué.



A l'inverse, le chiffre d'affaires de la division de médicaments s'est inscrit en hausse de 9% sous l'impulsion de la forte demande pour ses nouveaux médicaments comme Vabysmo contre les maladies oculaires graves, qui constitue déjà le plus fort moteur de croissance de la branche.



Du fait de la forte diminution des ventes de produits liés au Covid, Roche prévoit toujours une baisse du chiffre d'affaires consolidé dans la partie basse de la plage à un chiffre (à taux de change constants).



Exception faite du recul des ventes de produits liés au Covid, Roche table sur une solide croissance des ventes dans les activités de base de ses deux divisions, la pharma et le diagnostic.



Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait quant à lui évoluer de manière parallèle à la baisse de ses ventes (à taux de change constants).



Roche table par ailleurs sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.



Ces performances étaient accueillies sans enthousiasme par les investisseurs à la Bourse de Zurich, où le titre reculait d'environ 0,8% mardi dans les premiers échanges.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.31%