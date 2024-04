Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche Bobois: vers une acquisition du franchisé en Chine information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Après avoir mené avec succès des rachats de franchise aux Etats-Unis en 2020 et 2022 et en France en 2023, Roche Bobois annonce avoir signé une lettre d'intention en vue d'une prise de participation majoritaire dans son franchisé en Chine.



La chaine d'ameublement souhaite ainsi acquérir 51% de Shanghai Rock Castle Furniture, propriétaire en Chine de la franchise de marque Roche Bobois, qui opère en direct trois magasins (un à Pékin et deux à Shanghai) et gère 23 magasins en sous-franchise.



Roche Bobois souhaite ainsi étendre sa présence en direct dans ce pays à fort potentiel dans lequel la marque est présente depuis 2004. Le groupe ajoute que cette opération capitalistique serait également particulièrement relutive à l'EBITDA.





