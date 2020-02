Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois : va racheter 6 magasins franchisés aux USA Cercle Finance • 20/02/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Roche Bobois annonce ce soir avoir signé une lettre d'intention non engageante avec son principal franchisé américain, en vue du rachat en 2020 de trois magasins franchisés Roche Bobois sur la Côte Ouest des États-Unis. Ce pré-accord comporte également une option unilatérale pour racheter 3 magasins supplémentaires entre 2021 et 2022. 'Avec cette acquisition, Roche Bobois va renforcer significativement sa présence en propre sur le territoire américain en intégrant un total de six magasins supplémentaires, situés dans les villes de San Francisco, Seattle, Portland, Houston, Dallas et Atlanta et dont le chiffre d'affaires cumulé atteint 16,6 M US$ en 2019, pour une marge d'EBITDA très élevée conformément aux standards de la marque aux États-Unis', explique le groupe.

Valeurs associées ROCHE BOBOIS Euronext Paris 0.00%