ROCHE BOBOIS: un bon mois de juin pour rattraper partiellement le confinement

(AOF) - Roche Bobois a publié un chiffre d'affaires au premier semestre 2020 de 110 millions d'euros, en repli de 18,6%, conséquence de la crise du covid-19 et des fermetures de magasins et retards de livraisons qui ont suivi. Le chiffres d'affaires du second trimestre a lui reculé de 25,7%. Le mois de juin a concentré plus de 40% des livraisons (20 millions d'euros environ) grâce à la reprise des usines de fabrication et au rattrapage des livraisons en fin de période. Le volume d'affaires sur ce seul mois a progressé de 65%.

Le mois de juin 2020 marque ainsi le plus haut niveau historique enregistré en volume d'affaires pour un mois de juin et permet au Groupe de rattraper partiellement le retard lié à la période de fermeture des magasins. Cet effet est particulièrement marqué en France pour Roche Bobois et Cuir Center avec une hausse globale de +126% sur les magasins en propre.

En France, le chiffres d'affaires a reculé de 16,1% à 36,6 millions d'euros, ainsi qu'en Amérique du Nord où il atteint là 29,4 millions d'euros à changes courants. Dans le reste de l'Europe, il s'établit à 20,4 millions d'euros, en repli de 15,6% à changes courants.

Le portefeuille de commandes restant à livrer au 30 juin 2020 pour les magasins du Groupe est en forte hausse à 103 millions d'euros (+12,1 millions par rapport à la même période l'an dernier). Il constitue autant de chiffre d'affaires à livrer et donc à comptabiliser dans les prochains mois.

Enfin, la trésorerie du groupe a fortement progressé au 30 juin 2020, à 40,2 millions d'euros (hors Prêt Garanti par l'État de 25 millions) contre 31,1 millions au 31 décembre 2019, ce qui illustre la nette reprise de l'activité commerciale (notamment l'effet des acomptes clients).

Roche Bobois confirme le maintien de son plan d'ouvertures de magasins en propre à l'international, et reste en ligne avec un rythme d'ouvertures de 5 à 10 franchises au cours de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS