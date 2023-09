Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois: résultats en léger retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Roche Bobois publie un résultat net en baisse de 2,9% à 19,6 millions d'euros au 30 juin 2023, avec une marge d'EBITDA en repli de 1,1 point à 22,5% pour un chiffre d'affaires en progression de 9,2% à 221,7 millions (+8,9% à changes constants).



Le distributeur spécialisé dans l'ameublement, exploitant les enseignes Roche Bobois et Cuir Center, précise que toutes ses zones géographiques ont progressé en termes de ventes, en particulier les zones autres Europe (hors Royaume-Uni), USA/Canada et France.



Avec un portefeuille de commandes de 158 millions d'euros au 30 juin, Roche Bobois vise pour 2023 un chiffre d'affaires d'au moins 425 millions (soit une croissance de l'ordre de +5%) et une nouvelle progression de son EBITDA par rapport au record de 2022.





