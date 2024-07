Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche Bobois: repli de près de 8% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Le distributeur d'ameublement Roche Bobois publie un chiffre d'affaires en repli de 7,8% à 204,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, avec toutefois une amélioration de tendance au deuxième trimestre (-6,4%) par rapport au premier (-9,4%).



'Sur ce semestre, l'activité des magasins en propre a bien résisté, avec un volume d'affaires équivalent au niveau élevé du 30 juin 2023, l'effet périmètre en France et aux Etats-Unis compensant un contexte global moins porteur', précise-t-il.



Sur l'ensemble de l'année 2024, Roche Bobois confirme viser un chiffre d'affaires équivalent, voire légèrement supérieur à son record de 2023. Toutefois, son EBITDA devrait s'inscrire en repli de l'ordre de 5 à 10% sur l'exercice.





