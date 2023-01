Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois: rachat de 13 magasins franchisés en France information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Roche Bobois annonce avoir signé deux opérations de rachat structurante pour un total de 13 magasins franchisés en France (12 dans la partie Nord de la France et un en Bretagne) et représentant au global environ 21 millions d'euros de volume d'affaires HT.



Avec ces deux opérations, le distributeur d'ameublement explique 'renforcer significativement sa présence sur le territoire et démontrer sa capacité à être omniprésent en France et à l'international pour répondre au mieux au besoin de sa clientèle'.





