Roche Bobois : objectif dépassé en 2019

Cercle Finance • 05/02/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Roche Bobois annonce ce soir un chiffre d'affaires au 4e trimestre 2019 à 73,3 millions d'euros, en croissance de +10,0% à changes courants (+8,7% à changes constants). Sur l'année, les revenus s'affichent à 274,7 millions d'euros, en croissance de +6,9% à taux de change courant, et dépassent l'objectif fixé (+5%). 'Le Groupe est confiant sur ses ambitions, avec une marge d'EBITDA qui continuera sa progression en franchissant comme prévu la barre des 9% en 2019 (avant impact IFRS16) pour atteindre l'objectif d'une marge d'EBITDA à deux chiffres en 2021', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées ROCHE BOBOIS Euronext Paris +0.52%