Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois : nouveau président du conseil de surveillance Cercle Finance • 13/11/2019 à 13:30









(CercleFinance.com) - Roche Bobois annonce que François Roche a fait part de sa volonté de démissionner de la présidence et de son mandat de membre du conseil de surveillance. Jean-Eric Chouchan, membre d'une des deux familles co-fondatrices, a été nommé président du conseil. Jean-Eric Chouchan est remplacé comme vice-président du conseil de surveillance par Nicolas Roche, membre du conseil de surveillance et directeur des collections du groupe spécialisé dans le mobilier 'haut de gamme'. Le conseil de surveillance a également nommé la société S.I.R., par cooptation, représentée par Emmanuel Masset, en qualité de membre, et Lucie Henman-Roche en qualité de censeur. Ces deux nominations feront l'objet d'une ratification lors de la prochaine AG.

Valeurs associées ROCHE BOBOIS Euronext Paris +0.29%