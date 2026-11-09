ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE NOVEMBRE 2026

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

LANCEMENT DU FAUTEUIL OVALIA, ROCHE BOBOIS CASABLANCA (MAGASIN FRANCHISÉ)

Roche Bobois Maroc a organisé une soirée de gala à la Villa Casablanca, pour célébrer le lancement du fauteuil Ovalia, pièce iconique du design, imaginée par le designer danois Henrik Thor-Larsen et réinterprétée par Roche Bobois. L'évènement a réuni clients, partenaires, personnalités locales et représentants des media, autour d'une scénographique immersive, spécialement créée pour l'occasion. Une illustration de l'engagement de Roche Bobois Maroc et de ses actionnaires MM. Amine et Othman Benkirane, à faire rayonner la marque dans ce pays avec une présence également à Rabat et Marrakech.

EN BREF

SALON NAUTIQUE DE GÊNES 2026

Roche Bobois renouvelle son partenariat avec le Salon Nautique International de Gênes. Rendez-vous incontournable de l'univers de la navigation, ce salon rassemble constructeurs, équipementiers, designers, institutions et visiteurs internationaux passionnés de bateaux. Roche Bobois signe l'aménagement du Business Lounge et de sa terrasse, qui offre une vue spectaculaire sur le port de plaisance. Cette année, la collection outdoor, avec notamment l'emblématique canapé Mah Jong, était également présente dans l'espace Yacht et Super Yacht, pour offrir aux visiteurs internationaux une expérience unique du French Art de Vivre .

CSIO BARCELONA 2026

Roche Bobois a été sélectionné par le Real Club de Polo de Barcelone, pour être présent lors du CSIO Barcelona 2026, un concours hippique historique qui réunit chaque année l'élite internationale du saut d'obstacles. A cette occasion, Roche Bobois a signé l'aménagement de l'espace VIP du Salon Olympia du club, lieu d'échanges et d'interviews. Une occasion unique de rapprocher le monde du sport et du design pour offrir aux visiteurs une expérience exceptionnelle.

A propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 331 magasins en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2025, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 564 M€ HT, dont 473 M€ HT pour Roche Bobois et 91 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2025 s'est élevé à 402,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

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