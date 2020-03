Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois : les résultats annuels en nette progression Cercle Finance • 26/03/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le groupe Roche Bobois annonce ce jour une nette hausse de son résultat net en 2019, porté à 10,8 millions d'euros, ce qui correspond en comparaison annuelle à une hausse de +61,2%. De même, l'EBITDA courant augmente de +13,2%, et s'affiche pour l'exercice 2019 à 25,3 millions d'euros. Les revenus, pour leur part, augmentent de +6,9% et atteignent 274,7 millions d'euros. 'Le groupe a constaté depuis le début d'exercice, dans la continuité de l'exercice 2019, une très bonne dynamique d'activité, avec un volume d'affaires à fin février 2020 de +10,9% pour l'ensemble des magasins Roche Bobois et de +14,1% sur les seuls magasins en propre de cette enseigne. Cette bonne orientation générale s'est prolongée jusqu'à mi-mars 2020', indique le groupe, dont les magasins sont fermés en raison de l'épidémie de coronavirus. 'Selon la durée du confinement, la Société anticipe un repli significatif, voire très significatif, de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2020 et de ses prises de commandes. Toutefois ce trimestre est traditionnellement une période où les prises de commandes sont plus faibles pour le Groupe sur ses principaux marchés (saisonnalité du secteur de l'ameublement).'

Valeurs associées ROCHE BOBOIS Euronext Paris -3.23%