Roche Bobois: le titre s'illustre après un exercice 'record'

(CercleFinance.com) - Roche Bobois s'adjuge plus de 3% à la Bourse de Paris ce vendredi après avoir fait état d'un nouveau 'record' de chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2022.



La marque d'ameublement haut de gamme dit avoir enregistré l'an dernier des revenus en hausse de 22,3% (+17,4% à changes constants) à 408,5 millions d'euros, très au-dessus de son objectif annoncé de 385 millions d'euros.



Dans un communiqué, l'entreprise familiale - qui détient aussi l'enseigne Cuir Center - explique cette performance 'historique' par l'attrait de sa marque dans le monde et le succès de ses dernières collections.



Fort de ce niveau d'activité, Roche Bobois confirme son objectif de forte croissance de son Ebitda en 2022, une perspective qui l'avait conduit à verser en décembre dernier un acompte sur dividende d'un euro l'action en anticipation de cet exercice remarquable.



Au vu de ces éléments, la société dit anticiper une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2023.





Valeurs associées ROCHE BOBOIS Euronext Paris +2.85%