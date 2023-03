Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois: hausse de 67% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - Roche Bobois publie pour l'exercice 2022 un résultat net part du groupe en croissance de 66,8% à 31,3 millions d'euros et un EBITDA courant en progression de 27,7% à 83,2 millions, avec un taux de marge brute à 60,1%, contre 59,6% en 2021.



Le chiffre d'affaires du distributeur d'ameublement a augmenté de 22,3% à 408,6 millions (+17,4% à taux de changes constants), avec une croissance d'activité visible sur toutes les zones géographiques, en particulier le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord.



Roche Bobois proposera à la prochaine assemblée générale un dividende de 2,25 euros par action pour 2022, sachant qu'un acompte d'un euro par action a déjà été versé aux actionnaires en décembre dernier.





