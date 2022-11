Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois: gain limité après un acompte sur dividende information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 11:09









(CercleFinance.com) - Roche Bobois s'inscrit en petite hausse de moins de 1% après l'annonce que son directoire a approuvé la distribution d'un acompte sur dividende d'un euro par action au titre de 2022, un acompte qui sera détaché le 2 décembre et mis en paiement le 6 décembre.



'Au vu des anticipations de croissance fortes attendues sur l'exercice 2022, la société a souhaité faire profiter ses actionnaires d'un acompte sur dividende sans attendre la publication des résultats de l'exercice', explique le distributeur d'ameublement.





Valeurs associées ROCHE BOBOIS Euronext Paris +1.83%