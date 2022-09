Roche Bobois : Ebitda record au premier semestre

(AOF) - Roche Bobois a réalisé au premier semestre 2022 un résultat net en hausse de 124,5% à 20,1 millions d'euros. L'Ebitda courant a atteint un niveau record de 47,9 millions, en hausse de 52,8%. A taux de change constant, la croissance atteint 52,8%. Le fabricant de meubles haut de gamme s'explique par la contribution significative de la zone Etats-Unis/Canada, la France et le Royaume-Uni.

La zone Etats-Unis/Canada atteint un niveau de marge d'Ebidta historique de 29,1% à comparer à 24,1% au premier semestre 2021).

Au 30 juin 2022, la marge d'Ebitda ressort à 23,6%, soit une hausse de +3,9 points par rapport au 30 juin 2021.

Le chiffre d'affaires a progressé de 27,2% à 203 millions (+22,9% à changes constants). Cette croissance est forte sur l'ensemble des zones géographiques et en particulier sur la zone EtatsUnis/Canada,première contributrice au chiffre d'affaires sur ce semestre.

Très confiante sur ses perspectives, la société annonce ses objectifs financiers 2022 avec un chiffre d'affaires annuel attendu à un montant supérieur à 385 millions (contre 334 millions en 2021) et un Ebitda en forte hausse.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.