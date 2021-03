ROCHE BOBOIS: des bons résultats annuels sans conséquences sur le titre

(AOF) - Roche Bobois bouge peu aujourd'hui à Paris. Le concepteur-détaillant de meubles haut de gamme s'adjuge un petit 0,46% à 21,90 euros, malgré la publication hier soir de résultats annuels au-dessus des attentes. Le résultat net part du groupe a ainsi progressé de 7,2% à 10 millions d'euros, alors que le résultat opérationnel courant (ROC) a progressé lui de 4,5% à 17,5 millions d'euros. les analystes de LCM l'attendaient plutôt à 15,3 millions d'euros.

Cette performance s'explique par le bon niveau de la marge brute à 59% en recul de 20 points de base. Les charges ont également été maîtrisées avec des économies de loyer à hauteur de 1,7 million d'euros, et une baisse de 3,8 millions des dépenses publicitaires.

Le chiffre d'affaires consolidé a affiché un recul limité de 3,2% à 266 millions d'euros.

"Les activités de Roche Bobois ont globalement bien résisté dans toutes les zones géographiques, malgré la fermeture des magasins pendant quasiment 2 mois dans tous les pays en raison du contexte sanitaire, a déclaré le groupe. Cette capacité de rebond est particulièrement visible en France et en Europe (hors France et Royaume-Uni), zones où le chiffre d'affaires Groupe est en progression sur l'année, de respectivement +0,8% et +3,3%".

Pour LCM, la bonne nouvelle provient également de la génération de free cas flow qui atteint 19,8 millions d'euros après imputation des charges locatives. Cette bonne situation financière permettra à Roche Bobois le remboursement intégral du prêt garanti par l'Etat avant l'échéance d'un an.

Fort de ces bons résultats, le représentant du "French Art de Vivre" proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira en juin 2021, la distribution de 50% du résultat net 2020, ce qui représentera un dividende de 0,50 euros par action.

Tout en restant vigilant face à l'évolution du contexte sanitaire, Roche Bobois est confiant dans sa capacité à délivrer une bonne performance opérationnelle sur l'exercice 2021. Le début d'année est notamment bien orienté avec un volume d'affaires en hausse de +7,7% sur les magasins en propre à fin février.

Enfin, LCM a relevé ses estimations 2021 avec un ROC maintenant attendu à 19,1 millions d'euros (contre 15,5 millions précédemment) afin de prendre en compte les meilleurs résultats qu'attendus sur l'exercice 2020. Le broker a également confirmé sa recommandation à l'Achat, avec un objectif de cours passant de 21 à 26,7 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.