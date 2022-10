Roche Bobois : croissance solide au troisième trimestre

(AOF) - Roche Bobois, le fabricant de meubles haut de gamme, a dévoilé son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2022. Il ressort à 103,2 millions d'euros, en croissance de 17,8% à taux de change constants par rapport à la même période en 2021. La dynamique de l'activité s'est poursuivie avec un niveau soutenu de livraisons sur toutes les zones géographiques. Le portefeuille de commandes restant à livrer demeure très solide, soit 162,1 millions d'euros au 30 septembre, en progression de 26 millions par rapport à l'an passé.

La zone Royaume-Uni enregistre la plus forte croissance du trimestre avec un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros contre 4,2 millions d'euros au troisième trimestre 2021 (+44,9%).

Le chiffre d'affaires du reste de l'Europe s'élève à 17,8 millions d'euros contre 15,1 millions, soit une croissance de 13,8% à changes constants, tirée par un niveau d'activité élevé en Allemagne (+28,1%) ; Espagne (+37,2%) et Italie (+35,6%).

Côté perspectives, Roche Bobois prévoit une croissance de son chiffre d'affaires moins forte au quatrième trimestre que les trimestres précédents mais parfaitement conforme aux attentes de l'année.

Signe de la bonne santé financière du groupe, son directoire a décidé le versement exceptionnel d'un acompte sur dividende de 1 euro par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.