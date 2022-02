Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois: croissance de plus de 25% du CA en 2021 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Roche Bobois fait part d'un chiffre d'affaires annuel record de 334 millions d'euros au titre de 2021, soit une croissance de 25,5% par rapport à 2020 et de 21,5% par rapport à son niveau de 2019, avant crise sanitaire.



Le distributeur d'ameublement affiche également un niveau historique de volumes d'affaires de 639,6 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une croissance de 32% par rapport à l'année précédente et de 30,5% en comparaison biannuelle.



Roche Bobois confirme son objectif d'un EBITDA en forte hausse pour l'exercice. Au vu des niveaux élevés de volume d'affaires et du portefeuille de commandes, il se dit confiant pour réaliser une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre 2022.





