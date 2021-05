Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche Bobois : confirme son éligibilité au PEA-PME Cercle Finance • 28/05/2021 à 18:11









(CercleFinance.com) - Roche Bobois confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME. Par conséquent, les actions de Roche Bobois peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui, pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

Valeurs associées ROCHE BOBOIS Euronext Paris +0.45%