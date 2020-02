ROCHE BOBOIS cartonne au quatrième trimestre 2019

(AOF) - Roche Bobois a publié un chiffre d'affaires 2019 de 274,7 millions d'euros, en croissance de 6,9%, au-dessus de l'objectif du groupe, ou de 5,2% à change constant. Au quatrième trimestre, il a été de 73,3 millions d'euros, en hausse de 8,7% à change constant, dont 23 millions (+6,1%) pour la France malgré les grèves de décembre. L'opération des 8 jours Roche Bobois réalisée en novembre 2019 en particulier a stimulé les ventes. Les Etats-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni croissent de 18,3%, 23,1% et 1,7% respectivement.

Sur l'année, Roche Bobois enregistre une croissance de 10,9% son volume d'affaires, à 254,1 millions d'euros, qui s'explique principalement par la très bonne dynamique des magasins existants (+12,7 millions d'euros) et par un effet périmètre (+8,3 millions d'euros). Sur l'ensemble du réseau (franchises incluses), le volume d'affaires a affiché une croissance de +6,9% à changes courants (+5,6% à changes constants).

En 2020, le groupe a programmé 4 ouvertures en propre (au Portugal, aux Etats-Unis, en Suisse et en Allemagne). Il confirme aussi son rythme d'ouvertures de 5 à 10 franchises par an.

Côté finances, la marge d'EBITDA est attendue en progression à 9% en 2019, puis en progression à deux chiffres en 2021. Roche Bobois anticipe enfin une nette croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS