ROCHE BOBOIS bien orienté après son point d'activité du troisième trimestre

(AOF) - Roche Bobois gagne 2,46% à 16,65 euros après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 66,8 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en hausse significative de +9,1 % et +7,3 % à taux de change constant). La croissance de ce trimestre est visible sur la totalité des zones géographiques du groupe.

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, l'ensemble du réseau a enregistré un volume d'affaires (magasins intégrés et franchises) de 351,4 millions d'euros, en hausse de +5,2 % à changes courants et +3,8 % à changes constants.

Le volume d'affaires réalisé par les magasins en propre ressort à 184,2 millions d'euros au 30 septembre, soit une hausse de + 8,9 %.

En parallèle, Roche Bobois précise que le rythme d'ouvertures se poursuit activement.