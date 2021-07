Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : BLA acceptée par la FDA pour le faricimab information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a accepté sa demande de licence biologique (BLA), sous examen prioritaire, pour le faricimab dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire ou 'humide' et de l'oedème maculaire diabétique. 'Dans quatre études de phase III, environ la moitié des patients recevant du faricimab ont pu prolonger la durée du traitement à tous les quatre mois - la première fois que ce niveau de durabilité a été atteint dans les études de phase III', souligne le groupe de santé suisse. Roche ajoute que s'il est approuvé, son faricimab serait le premier et le seul médicament conçu pour cibler deux voies distinctes qui entraînent des maladies rétiniennes pouvant entraîner une perte de vision.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.20%