Roche: Biogen exerce une option sur le mosunetuzumab

(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé mardi qu'il allait exercer une option en vue de participer au développement et à la commercialisation de mosunetuzumab, un traitement expérimental des cancers du sang découvert par Roche.



Aux termes de l'accord, le laboratoire biopharmaceutique américain versera à Genentech, la filiale de biotechnologies de Roche, la somme de 30 millions de dollars dans le cadre de leur accord de collaboration.



Mosunetuzumab est un anticorps bispécifique ayant montré une activité

encourageante contre plusieurs types de cancer du sang, tels que le lymphome non-hodgkinien.



En juin 2020, la FDA avait accordé au médicament le statut de percée thérapeutique ('breakthrough therapy') pour le traitement du lymphome folliculaire.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +1.06%