Roche: avis positif du CHMP pour Vabysmo dans l'OVR

(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis favorable pour l'extension de l'AMM de Vabysmo au traitement de la déficience visuelle due à l'oedème maculaire secondaire à l'occlusion veineuse rétinienne (OVR).



Cette recommandation positive se fonde sur deux études de phase 3 qui, en plus d'un séchage rétinien robuste avec Vabysmo, ont montré des améliorations précoces et durables de la vision, qui ne sont pas inférieures à l'aflibercept.



Une décision finale est attendue de la Commission européenne dans un avenir proche. S'il est approuvé, Vabysmo serait le premier et le seul traitement par anticorps bispécifique disponible pour près d'un million de personnes atteintes d'OVR dans l'UE.





