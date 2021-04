Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : avis positif du CHMP européen sur Enspryng Cercle Finance • 23/04/2021 à 14:01









(CercleFinance.com) - Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé vendredi l'utilisation de l'anticorps monoclonal humanisé Enspryng de Roche dans le traitement des troubles du spectre de la neuromyélite Optique (NNMOSD) Les NMOSD sont des maladies autoimmunes rares, chroniques et inflammatoires qui touchent le système nerveux central et causent des dommages graves au niveau du nerf optique et de la moelle épinière, entraînant la cécité et l'incapacité de marcher. L'avis favorable du CHMP, une émanation de l'Agence européenne des médicaments, repose sur les données cliniques favorables de phase III ayant montré une réduction du risque de poussée avec un profil d'innocuité similaire à celui du placebo, indique Roche dans un communiqué. La décision finale de la commission européenne sur le médicament devrait maintenant intervenir dans les prochains mois.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.66%