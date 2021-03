Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : avis positif du CHMP dans un cancer du poumon Cercle Finance • 26/03/2021 à 13:56









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation de Tecentriq en tant que traitement en première ligne des adultes atteints d'un type de cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Cet avis positif porte sur les cancers dont les tumeurs ont une expression PD-L1 élevée, sans aberrations tumorales génomiques du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) ou du kinase lymphome anaplasique (ALK). Sur la base de cette recommandation, basé sur l'étude de phase III IMpower110 qui montre une amélioration considérable de la survie globale, une décision finale concernant cette indication est attendue de la Commission européenne dans un proche avenir.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -1.24%