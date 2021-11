Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : avis positif de l'EMA pour des traitements COVID-19 information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné aujourd'hui un avis positif sur le Ronapreve et le Regkirona pour les traitements contre la COVID-19. La Commission a identifié ces deux médicaments comme étant prometteurs dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne en matière de traitement contre le COVID-19. Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré: ' Nous réalisons aujourd'hui une avancée considérable vers notre objectif consistant à autoriser jusqu'à cinq nouveaux traitements dans l'UE d'ici la fin de l'année '.

