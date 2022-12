Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: avis positif dans l'hémophilie A modérée information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 14:34









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé d'étendre l'autorisation de mise sur le marché de son Hemlibra dans l'UE, afin d'inclure les personnes atteintes d'hémophilie A modérée.



Cet avis positif du CHMP est basé sur les résultats de l'étude HAVEN 6, qui a démontré un contrôle efficace des saignements et un profil de sécurité favorable d'Hemlibra chez les personnes atteintes d'hémophilie A modérée sans inhibiteurs.



'S'il est approuvé, Hemlibra, déjà approuvé pour l'hémophilie A sévère dans l'UE, offrira une option de traitement prophylactique efficace et pratique avec un profil de sécurité favorable pour les personnes atteintes d'hémophilie A modérée', souligne le groupe de santé suisse.





