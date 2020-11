Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : avis favorable du CHMP pour Phesgo Cercle Finance • 13/11/2020 à 14:18









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP de l'Agence Européenne des Médicaments a recommandé l'approbation de Phesgo, combinaison à dose fixe de Perjeta et Herceptin pour injection sous-cutanée, pour le traitement du cancer du sein HER2-positif précoce et métastatique. Sur la base de cette recommandation, fondée sur les résultats de l'étude de phase III FeDeriCa, le laboratoire pharmaceutique helvétique attend la décision finale de la Commission européenne sur une éventuelle approbation dans un proche avenir.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange -0.27%