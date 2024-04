Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: avis favorable du CHMP pour Ocrevus sous-cutané information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'Ocrevus par voie sous-cutanée (SC) pour ses indications de traitement de la sclérose en plaques (SEP).



Une décision finale sur son approbation par la Commission européenne est attendue mi-2024. S'il est approuvé, Ocrevus SC sera la première et seule injection de 10 minutes deux fois par an pour les SEP récurrentes (RMS) et progressives primaires (PPMS) dans l'UE.



Le groupe de santé suisse souligne que son Ocrevus SC constituerait alors une nouvelle façon plus rapide d'administrer Ocrevus avec un profil d'efficacité et d'innocuité comparable à celui, bien établi, de la perfusion intraveineuse.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks +0.05%