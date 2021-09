Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : avis favorable du CHMP pour Gavreto information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Roche annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de Gavreto comme une monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec fusion RET. Cet avis favorable se fonde sur les résultats de l'étude de phase I/II ARROW, dans laquelle Gavreto a démontré une activité clinique rapide, puissante et durable. Une décision finale d'approbation est attendue de la Commission européenne dans les prochains mois. 'S'il est approuvé, Gavreto sera le premier et le seul traitement ciblé approuvé par l'EMA qui comprend le traitement de première intention des personnes atteintes d'un CPNPC avancé avec fusion RET positive', souligne le groupe de santé suisse.

